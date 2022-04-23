الإثنين.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا للجماهير

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء، وحرصا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

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