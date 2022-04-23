الكنيسة: تهانى عيد القيامة خلال القداس فقط

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان، الذى أصدرته اليوم السبت، "تنويه بخصوص التهنئة بعيد القيامة المجيد، نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاة للظروف الصحية الحالية وتقديرًا لصوم شهر رمضان الكريم، يقتصر تلقى تهانى العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء اليوم، السبت، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والاتصالات التليفونية، وبرقيات التهنئة.

وأضافت: "شاكرين محبتكم ومشاعركم الصادقة، كل عام وحضراتكم بخير وبلادنا وجميع المسؤولين فيها بكل صحة وسلام".