مدبولى يجرى حوارا مع العاملين بأحد المصانع للاطمئنان على أوضاعهم

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء زيارته لمدينة العاشر من رمضان، مصنعا خاصا بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.





وأجرى حوارا مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم، والاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم من وسائل نقل ومسكن.

واستمع مدبولى - خلال الجولة - إلى شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذى أشار إلى امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتساهم بشكل ملموس فى زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، وخاصة إلى السوق الأمريكية، والإسبانية، والإنجليزية، فضلاً عن استخدامها لأقمشة مصرية لتصنيع البدل فى مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن مجموعة عرفة تضم شركة جولدن تكس للأصواف، المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والتى تًعد من أضخم المصانع فى المنطقة بصناعة الأقمشة الصوفية، والتى يتم بيعها فى السوق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، كما تضم المجموعة شركة "ايجيبت تيلورنج" و"الشركة السويسرية للملابس الجاهزة"، والتى تعد كيانا صناعيا عريقا لصناعة الملابس الرسمية، وتقع على مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتقوم بانتاج حوالى 5 آلاف بدلة يوميا لعملاء الشركة من كبرى بيوت الأزياء العالمية.

وأضاف أن مجموعة عرفة تمتلك ايضاً مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 ألف متر مربع تحتوى على 3 مصانع تم بناؤها على 25% من مساحة الأرض الكلية وهى: الشركة السويسرية للملابس القطنية (منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع وتصدير الملابس الكاجوال لأرقى ماركات الأزياء العالمية)، وشركة "كريستال فور ماكينك شيرتس" المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti و Ben Sherman و Brooks Brothers و TED Baker، وArmani، وCintus وغيرها، إلى جانب "شركة كاميجيت" للملابس الجاهزة التى تم انشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة وبيت الأزياء العالمى Ermenegildo Zegna.

ولفت عرفة إلى أن المجموعة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالى 250 مليون دولار أمريكى، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الإدارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفا رئيسيا لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير 10 آلاف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الشركة تلتزم بأعلى معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلى عملائها، موضحاً أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها.

ولفت الدكتور علاء عرفة إلى أن الشركة تفتخر بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل إدارى كامل لتعليم أطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى، كما توفر للعاملين كافة وسائل الرعاية، بما فى ذلك المساهمة فى توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهى.