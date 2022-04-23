عاجل- القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد: نعتز بمواقفكم

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وإلى نص البرقية:

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بأصدق مشاعر المحبة والتقدير يسعدنى أن أبعث لقداستكم مهنئاً بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى أبناء مصر من الأقباط بكل الخير واليمن والبركات.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة المقدسة والتى تتزامن مع شهر رمضان المبارك تتجلى على أرض مصرنا الغالية نفحات نورانية تدعم مسيرة الوطن وتبارك جهود أبناءه المخلصين مسلمين وأقباط وتحمى وحدة نسيجهم الوطنى وتعلى قيم التسامح والإخاء مع شعوب الإنسانية.

كما أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية وبعطاء الإخوة والأبناء الأقباط من رجال الجيش المصرى وتضحياتهم للدفاع عن مقدسات الوطن وتاريخه الحضارى المجيد.

حفظ الله مصر وبارك شعبها وكتب لها العزة والخلود وكل عام وقداستكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.