انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن قرار ” التكميل” لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بخصوص الامتحانات والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي بيان توضيحي موجه إلي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات الفصل الدارسي الثاني المزمع عقدها بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن الدرجات التي سوف يصل عليها طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في امتحانات الفصل الداسي الثاني سوف تضاف إلي الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الفصل الدراسي الأول.