انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا – الإعلان عن تنفيذ توجيه رئاسي يخص كل أصحاب المعاشات قبل العيد: مبروك والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنه بدء أمس الجمعة عملية صرف معاشات مايو 2022 لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبكير صرف معاشات مايو بسبب الأعياد الفترة القادمة والمتمثلة في عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك.

وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات تمكنوا من صرف أموالهم المستحقة الخاصة بشهر مايو القادم عبر ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الألكترونية.