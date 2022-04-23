انت الان تتابع خبر طالبة بكلية الطب تنهي حياة زميلها بالقاهرة.. بعد علاقة غير شرعية بينهم والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - قامت تحريات المباحث بكشف غموض اختفاء طالبة في الفرقة الأولي بكلية الطب البشري بالقاهرة، وهي التي أكدت على أن زميلته في الكلية قررت أن تتخلص منه بعد أن جمعت بينهم علاقة غير شرعيةورفض أن يتزوجها.

بلاغ من أسرة الطالب باختفائه

وتلقت الشرطة بلاغ من أسرة طالب في كلية الطب باختفاء ابنهم في ظل ظروف غامضة في مدينة نصر، والفحص والتحري أظهر أن المجني عليه كانت تربط بينه وبين أحد زميلاته علاقة عاطفية في الكلية، ونشبت بينهم الخلافات في الفترة الأخيرة وهذا ما نتج عنه انفصالهم.

طالبة بكلية الطب تنهي حياة زميلها بالقاهرة

وتم الاستماع إلى أقوال الفتاة بعدما وجهت لها الجهات المختصة الاتهام باختفاء زميلها، اعترفت بأنه يوجد بينهم علاقة عاطفية، واستدرجته من خلال زميل مشترك بينهما، وقتلته بالسكين انتقاماً منه بعدما تخلي عنها ورفض أن يتزوجها، وكشفت أيضاً المتهمة عن السلاح الذي استعملته في الحادث.

النيابة تتخذ ضد المتهمة الإجراءات القانونية

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتهمة، وتستمر النيابة العامة في التحقيق للوقوف على كل ملابسات الواقعة كاملة.