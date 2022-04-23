انت الان تتابع خبر التقديم في الإعانات الشهرية من بيت الزكاة.. الأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - تتوفر الكثير من المساعد بشكل دوري ومستمر، وذلك حتى تكون عون لجميع المحتاجين والفقراء، وهذا ما يسير عليه بيت الزكاة المصري بشكل مستمر، ويأتي بتوجيهات من فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقرر أن يتم تعجيل صرف الإعانة الشهرية لجمع مستحقي الزكاة والصدقات عن شعر مايو قبل أن يأتي عيد الفطر المبارك.

موعد صرف الإعانة من بيت الزكاة

وأكد شيخ الأزهر طبقاً إلى بيان صادر من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لبيت الزكاة، بأن يتم صرف الإعانة الشهرية يوم 26 أبريل 2022 بجميع مكاتب البريد بكل المحافظات حتي تستطيع الأسر أن تصرف الإعانة الشهرية المقدمة لهم من بيت الزكاة والصدقات من الحصول عليها قبل إجازة عيد الفطر بوقت كافي يسمح لهم بشراء كل مستلزماتهم التي تخص العيد.