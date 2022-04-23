/693726/بدل-ما-نقرأ-فاتحتها-قرينا-عليها-الفاتحة-أول-ظهور-لوالد-أطباء-دمياط-المتوفين-الدكتورة-آيه-كانت-خطوبتها-يوم-الوفاة

أكد أحمد محمد عثمان والد أطباء دمياط المتوفين في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" على أن الدكتورة آيه الأخت الأكبر للأشقاء الثلاثة، كانت خطوبتها في نفس يوم الوفاة، وكانت الأسرة تستعد لاسقبالهم منذ تحديد يوم قراءة الفاتحة.

دوت الخليج

وأضاف خال الأطباء المتوفين أنه أول من استقبل خبر وفاتهم من أحد زملائهم، وأن الأشقاء لقوا مصرعهم بعد سقوطهم في ترعة السلام ناحية سيناء، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها خلال عودتهم إلى مسقط رأسهم بدمياط.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وانتقال سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن وفاة محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان.

كما أسفر الحادث عن إصابة إصابة محمود الكحلاوي مصطفى 20 سنة، نقل على إثرها إلى مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق المركزي.