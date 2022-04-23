/693725/برقية-تهنئة-من-وزير-الداخلية-لرئيس-أركان-حرب-القوات-المسلحة-بمناسبة-ذكرى-تحرير-سيناء

بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

دوت الخليج وجاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعينلتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير ، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر فى عزة ورفعة وإزدهار . وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

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