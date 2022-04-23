/693723/حفظ-الله-أبطالها-ورحم-شهدائها-برقية-تهنئة-من-وزير-الداخلية-للقائد-العام-للقوات-المسلحة-بمناسبة-ذكرى-تحرير-سيناء

بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

دوت الخليج وقال وزير الداخلية بأنه يطيب له ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. وأضاف:"إننا نحتفل بهذه الذكرى الخالدة فى كل عام لنجدد التقدير والوفاء لبطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة والعطاء ..والتى مهدت الطريق لتحقيق النصر وتطهير ثرى الوطن المقدس من دنس الإحتلال والعدوان . " حفظ الله أبطالها ورحم شهدائها".. برقية تهنئة من وزير الداخلية للقائد العام للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء واختتم برقيته بقوله:"عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء".

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