/693721/النائب-علاء-طاحون-بمناقشات-طلب-تبرعات-الجمعيات-الأهلية-لابد-من-الشفافية-والرقابة-الصارمة

طالب النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ، بأن تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم الوزارة مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة بمفردها ، مضيفا: " لابد من اعلان أوجه الانفاق بشفافية أمام الجميع " .

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.

النائب علاء طاحون بمناقشات طلب تبرعات الجمعيات الأهلية:لابد من الشفافية والرقابة الصارمة

ووجه النائب علاء طاحون، الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته، قائلا:هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات ،وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج، يكون ردهم : لسه دورك مجاش ،وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض.

التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي

و استعرضت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا آخرين، أمام الجلسة العامة، اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأوضحت أن المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة بلغت اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (2.222.420.880 جنية مصري)، فيما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً مصرياً (4.997.713.091 جنيه مصري).