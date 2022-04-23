/693720/برقية-تهنئة-من-وزير-الداخلية-للرئيس-السيسى-بمناسبة-تحرير-سيناءوتوفيق-يؤكد-ذكرى-خالدة-تحيى-دائما-فى-وجدان-الأجيال-المتعاقبة

بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

دوت الخليج وقال وزير الداخلية بأنه بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء يسعدنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات وأن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ومصر فى عزةٍ ورخاء . وأكد على إن هذه الذكرى الخالدة لتحيى دائماً فى وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطنى لا يقف عند حد ساحات المعارك .. وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء وتحرير ثرى الوطن الطاهر من دنس أى إحتلال أو عدوان .. تزكيةً لدماء سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته. برقية تهنئة من وزير الداخلية للرئيس السيسى بمناسبة تحرير سيناء..وتوفيق يؤكد: ذكرى خالدة تحيى دائماً فى وجدان الأجيال المتعاقبة واختتم برقيته بقوله:"حفظكم الله سيادة الرئيس .. وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والنماء" .

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