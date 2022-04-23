بصورة جماعية.. فريق عمل مسلسل فاتن أمل حربي يحتفلون بانتهاء التصوير

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احتفل صناع وأبطال مسلسل نيللي كريم الجديد وهو “فاتن أمل حربي” بانتهاء تصوير المشاهد الأخيرة من العمل وذلك اليوم السبت تزامنا مع عرضه.

دوت الخليج ينشر كواليس انتهاء تصوير مسلسل فاتن أمل حربي

انتهاء تصوير مسلسل فاتن أمل حربي

حرص أبطال العمل وصناع مسلسل فاتن أمل حربي على الاحتفال بانتهاء تصويره اليوم السبت وذلك بالتقاط الصور التذكارية عقب انتهاء التصوير.

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي حاليًا عبر شاشة قناة cbc الفضائية حصريًا ويحظى بنجاح كبير ونسب مشاهدات عالية بجانب الجدل الكبير المثار حوله.

كما تصدر مسلسل فاتن أمل حربي التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ اليوم الأول من عرضه في رمضان 2022 ويثير الجدل بسبب قضاياه الشائكة التي تهم الكثيرين.

كواليس مسلسل فاتن أمل حربي

وكانت شاشة قناة cbc الفضائية عرضت أمس الجمعة مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 21 وشهدت أن الأشعة التي أجرتها نادين ابنة فاتن وهي الفنانة نيللي كريم عدم إصابتها بورم في المخ.

وقال لهم الدكتور أنها مصابة فقط بسائل نخاعي في المخ، ورفضت الطفلة زيارة والدها “سيف” وهو الفنان شريف سلامة لها نتيجة قسوته، ومن جانبه المستشار داوود شتا وهو الفنان خالد سرحان يتابع قضية النفقة الخاصة بـ فاتن التي تصر على الاستمرار في إجراءات قضيتها ضد قانون الأحوال الشخصية.

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ثم يكتشف الفنان محمد التاجي في الحلقة السابقة، والذي يجسد شخصية شفيع بيه، الشخص الذي قام بسرقة المليون جنيه الخاصة بفاتن واتضح أنه ابن عم طليقها "سيف" وهو الفنان أحمد طلعت حتى أنه قام باستدعائه لإخباره بأن كاميرات المراقبة كشفت شخصيته ولكن أنكر الأمر وأخبره أنه لا يعلم عما يتحدث وأية شنطة.

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي كوكبة من النجوم بجانب نيللي كريم وشريف سلامة، مثل هالة صدقي ومحمد الشرنوبي، محمد ثروت، وخالد سرحان، ومحمد التاجي، والفنانة فادية عبدالغني، ويارا جبران، ولمياء الأمير والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى بينما يخرجه ماندو العدل.