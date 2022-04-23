وكيله الشيوخ بمناقشات طلب "تبرعات الجمعيات الأهلية": الرقابة و تحقيق الشفافية مطلب عادل"فيديو"

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قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة بشأن إجراءات الحكومة للمتابعة و الرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني، جاء بالفعل في وقت تتعاظم في أهمية تحقيق الرقابة على التدفقات المالية والعينية الضخمة التي تحظى بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في شهر رمضان المعظم وهي المناسبة السنوية الأهم التي تنشط خلالها هذه المؤسسات طلباً للدعم والتبرعات .

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وأشارت فوزي، إلي عدة ملاحظات، حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة علي التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع الأهلي، منها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة، وإعلانه أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني ، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن ، تماما مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل .

وكيله الشيوخ بمناقشات طلب "تبرعات الجمعيات الأهلية": الرقابة و تحقيق الشفافية مطلب عادل

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: و انطلاقاً من هذه الحقيقة، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كافة المجالات، و يأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي و مساندة الأسر محدودة الدخل و غيرها .

وأضافت فوزي: مطلب الرقابة و تحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل، و يشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى.

وقدمت وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، التي لا تأل جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها، معربة عن ثقتها في ما لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها