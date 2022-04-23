وزير الداخلية يهنيء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.. جاء بها:- بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء يسعدنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات وأن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ومصر فى عزةٍ ورخاء .

إن هذه الذكرى الخالدة لتحيى دائماً فى وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطنى لا يقف عند حد ساحات المعارك .. وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء وتحرير ثرى الوطن الطاهر من دنس أى إحتلال أو عدوان .. تزكيةً لدماء سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته.

حفظكم الله سيادة الرئيس .. وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والنماء .

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .

إننا نحتفل بهذه الذكرى الخالدة فى كل عام لنجدد التقدير والوفاء لبطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة والعطاء ..والتى مهدت الطريق لتحقيق النصر وتطهير ثرى الوطن المقدس من دنس الإحتلال والعدوان .

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير ، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر فى عزة ورفعة وإزدهار .

وكل عام وسيادتكم بخير