السفارة المصرية لدى كوت ديفوار تستقبل وفدًا من شركة المقاولون العرب

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في أبيدجان بترتيب زيارة لوفد من شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة، حيث قام الوفد بمُقابلة Adama Diawara وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و Pierre Dimba وزير الصحة، و Amadou Koné وزير النقل، و Bruno Nabagné Koné وزير البناء والإسكان والتعمير، و Yao Aristide مدير مكتب وزير البنية الأساسية وصيانة الطرق.

هذا، وصرح السفير د. وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة نتائج زيارة وزير الإسكان الإيفواري Bruno Koné إلى مصر في فبراير الماضي، حيث التقى خلالها د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتفقد خلالها عددًا من أهم المشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب. كما أضاف السفير أن وفد الشركة أكد خلال اللقاءات اهتمام شركة المقاولون العرب بالسوق الإيفواري، وتطلعهم لزيادة حجم أنشطتها به في ضوء الفرص المتاحة في إطار خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار للأعوام من 2021 إلى 2025.

ومن جانبهم، رحب المسئولون الإيفواريون بالوفد ودعوا الشركة للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة، مشيدين بما سبق أن نفذته الشركة من مشروعات، وخاصة مشروعيّ كوبري Jacqueville الذي يربط بين أحد المناطق الرئيسية لزراعة الكاكاو وميناء التصدير، ومشروع توسعة مبنى قرية البضائع في مطار أبيدجان الدولي.