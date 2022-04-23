السفير المصري في براج يستضيف وزير الخارجية التشيكي على مأدبة إفطار

استضاف السفير المصري في براج سعيد هندام وزير الخارجية التشيكي ”يان ليبافسكي“ على مأدبة إفطار حضرها سفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى التشيك، حيث أشاد الوزير التشيكي خلال اللقاء بالتعاون القائم مع مصر، وكذلك الدول العربية والإسلامية، معرباً عن تطلعه لزيادة هذا التعاون المتنامي بما يخدم مصالح كافة الدول.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات القائمة بين الدول العربية والإسلامية وبين التشيك، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والتحديات التي تواجه العالم حالياً وتداعياتها، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهتها والعمل على الحد من تأثيرها السلبي، وثمّن الوزير التشيكي في هذا السياق الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق الاستقرار على الصعيد الإقليمي، وكذا دورها المُقدر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التهدئة المرجوة.