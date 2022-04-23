الثانوية العامة 2022.. تعليمات ونصائح (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تعقد ورقيا والإجابة بنظام البابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد، ولا توجد أسئلة مقالية والتصحيح إلكترونى بالكامل.

وأضافت: "لن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت داخل لجنة الامتحان ولكل مادة ورقة مفاهيم يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى".

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 تمت فيه مراعاة المواد الصعبة بحيث يحصل الطلاب على وقت كاف قبل آداء الامتحانات.

وأوضح، أن ترتيب المواد داخل الجدول سواء للشعبة العلمية أو الأدبية ترك مساحة من الوقت حتى يتمكن الطلاب من المراجعة قبل أداء امتحان المواد الثقيلة مثل الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، مضيفا: "الجدول متوازن فى ترتيب المواد لجميع الشعب".