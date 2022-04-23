وزير الاتصالات: استثمار 2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية المعلوماتية

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "كما يتم العمل على تقوية شبكات المحمول من خلال طرح ترددات للشركات وزيادة أعداد أبراج المحمول"، لافتا إلى الجهود المبذولة فى إطار إعداد التشريعات الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط الإجراءات، حيث تم عقد بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقائه بأكثر من 69 شابا من رواد الأعمال والمؤسسين لشركات ناشئة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة" الذى نظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، حيث تتزامن الفاعلية مع الاحتفال باليوم العالمى للإبداع والابتكار.

وتناول اللقاء استعراض قصص النجاح التى حققها رواد الأعمال، وتسليط الضوء على التحديات التى تواجههم، وأهم الآليات المطلوبة للتغلب عليها، فضلا عن مناقشة أبرز المقترحات للنهوض بقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يأتى فى إطار لقاءات متعددة تستهدف التواصل مع الشركات الواعدة ورواد الأعمال لا سيما أن هذا اللقاء يجمع 60 شركة نجحت خلال العام الماضى فى جذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار، مستعرضا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لدعم الابتكار التكنولوجى وبناء القدرات الرقمية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ استراتيجية للتدريب التقنى تتضمن عددا كبيرا من المبادرات بالشراكة مع الشركات العالمية والجهات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العالمية للشباب المصرى مع التركيز على التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنوع فى آليات التعليم لتشمل التعليم الهجين الذى يجمع بين الطرق التقليدية والتعلم الرقمى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد أجيال من الكوادر المدربة القادرة على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال توفير التدريب المتخصص بدءا بتنمية المهارات الرقمية لطلاب المدارس من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية وإطلاق مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، ثم برامج لطلاب الجامعات من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وانتهاء بمنح الماجستير فى التخصصات المتقدمة من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية التدريب 22 مرة خلال 3 سنوات لترتفع من تدريب 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه إلى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، منوها إلى أنه تم إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمى التى تهدف لتأهيل الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية للحصول على فرص عمل متميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تم استثمار 13 مليون دولار لتدريب 80 ألف فى النسخة الأولى من مبادرة مستقبلنا رقمى ونجح 20 ألف من الخريجين فى تنفيذ مشروعات مستقلة بـ130 مليون دولار فى عام واحد، مؤكدا أن المبادرة تهدف لتوفير أجيال قادرة على بناء مصر الرقمية، ومساعدة الشركات الناشئة فى إيجاد المهارات التى تتطلبها وكذلك اجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الوزارة على صعيد دعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، حيث تم إنشاء ثمانية مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات ويتم العمل حاليا على إنشاء 14 آخرين، مشيرا إلى أن المراكز تستهدف تقديم التدريب التقنى وتطوير المهارات الرقمية والناعمة وتوفير حاضنات للمشاريع الناشئة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة هذه المراكز؛ موضحا أنه يتم التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى إطار شراكتها مع جامعة بابسون الأمريكية لتنفيذ برنامج تدريبى لرواد الاعمال والشركات الواعدة لمدة 3 أشهر، كما يتم التعاون مع جامعة MIT للعمل على تسريع نمو قطاع ريادة الأعمال فى مصر بالإضافة الى إطلاق استراتيجية، خصوصا لقطاع الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة ديلويت الاستشارية، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، منوها إلى نمو حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى 491 مليون دولار بـ١٤٧ صفقة خلال عام 2021.

وخلال اللقاء دار نقاش مفتوح بين الوزير وأصحاب الشركات الناشئة، حيث أعرب الشباب عن تطلعاتهم لتنمية حجم أعمالهم والنمو، وتقدم الشباب بعدد من المقترحات أبرزها التشبيك بين طلاب الجامعات والشركات الناشئة بهدف توفير منح تدريبية لهم داخل هذه الشركات، وتوفير التدريب المتخصص فى التكنولوجيا المتقدمة لجعل الريادة لمصر فى هذه المجالات، والاهتمام بتمكين المرأة من ريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم قدرات السيدات فى التسويق الإلكترونى، وتدشين جمعية لرواد الأعمال، وزيادة الموجهين فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الناشئة.

وطالب عدد من أصحاب الشركات بدعم من الوزارة لتحقيق التواصل مع الجهات الحكومية، حيث وجه عمرو طلعت نحو التنسيق مع هيئة "إيتيدا" التى ستقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لنقل متطلبات رواد الأعمال وتنظيم ورش عمل مشتركة.

كما أكد أن الوزارة بصدد دراسة تمويل صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وردا على سؤال حول متطلبات الشركات الناشئة من سعات انترنت كبيرة، استعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الوزارة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، مشيرا إلى أنه يمكن أن تقوم "إيتيدا" بدور التنسيق بين الشركات الناشئة وشركات الاتصالات للتأكد من تلبية متطلبات الشركات الناشئة.

وناقش عدد من الشباب أهمية الإسراع فى تفعيل التوقيع الإلكترونى لدى المواطنين، حيث أوضح الوزير جهود الوزارة لنشر استخدامات التوقيع الإلكترونى وزيادة الوعى المجتمعى بأهميته وكذلك تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيقه على نطاق واسع.

كما أشار عدد من الحاضرين إلى ضرورة تنظيم عمليات إتاحة البيانات وتوفير آليات للشركات الناشئة للتحقق من هوية المتعاملين معهم، حيث لفت الوزير إلى أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ويتم مراجعة اللائحة التنفيذية تمهيدا لإصدارها.

وحول الاستفادة من تقنيات انترنت الأشياء، أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء مجمع يضم كل ما يتعلق بالتصميم الإلكترونى وإنترنت الأشياء فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيكون بمثابة منطقة حرة يمكن من خلاله إدخال المكونات بإجراءات ميسرة.

كما دعا الدكتور عمرو طلعت، رواد الأعمال للانضمام إلى منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنظم محافل للتواصل بين الشركات الناشئة بالإضافة الى تنظيم لقاءات لهم مع المسؤولين الحكوميين.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشيرين الجندى، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان، مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.