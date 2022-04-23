جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى استعدادات السكة الحديد لعيد الفطر:- يذكر أن هيئة السكة الحديد، قررت للدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية منتصف الأسبوع المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات السكة الحديد لعيد الفطر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.