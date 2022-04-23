محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والمستشفيات العامة والمركزية، ومرفق الإسعاف، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم.





وكلف المحافظ بالتأكيد على تواجد رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية، وجميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم فى أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال فترة الاعياد. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس وعدم السماح بوجود الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة المتنزهات، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول. وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات؛ لمنع مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازة، والتعامل مع المخالفات بكل حزم، والتصدى لكافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها.

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