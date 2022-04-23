/693659/الإنتقال-من-العمل-الخيرى-التكافلى-للتنموىنائبة-التنسيقية-سها-سعيد-تؤكد-أهمية-إجراءات-المتابعة-والرقابة-علي-التبرعات-النقدية-والعينية-لمؤسسات-العمل-الأهلي

أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظي بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخراً في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.

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جاء ذلك فى طلبها المقدم من الحكومة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف علي الحالة المستحقة، مشيرة إلى أنه قد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ الى آخر اکتوبر ۲۰۲۱حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومانتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية ( ۲ ٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري )، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها مصرياً ( 4,۹۹۷,۷۱۳ ٫ ۰۹۱جنيه مصري ) .

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها ، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الإنتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.

"الإنتقال من العمل الخيرى التكافلى للتنموى"..نائبة التنسيقية سها سعيد تؤكد أهمية إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنطلق فى تمام الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها عبدالمنعم سعيد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف علي الحالة المستحقة.