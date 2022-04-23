أكرم حسني يعيد مشهد صالح سليم في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21

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دوت الخليج يكشف تعليق أكرم حسني على تقليده لـ صالح سليم

أكرم حسني وصالح سليم

وظهر الفنان أكرم حسني على الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يجلس على كرسي يرتدي نظارة سوداء بنفس طريقة الفنان الراحل صالح سليم.

وتقمس خلال هذا المشهد شخصية صالح سليم وبجواره كلبه المخلص له روي، وعلق على الصورة التي نشرها قائلًا: “نفس الشئ ولكننا نحب صالح سليم ولكن الحمد الله”.

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية، كلا من أيتن عامر، هلا رشدي، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، حنان سليمان، وآخرون بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أكرم حسني مسلسل مكتوب عليا

ويتولى تأليف مسلسل مكتوب عليا لـ أكرم حسني، المؤلف والسيناريست إيهاب بليبل، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22 والمقرر عرضها اليوم السبت.

يعرض العمل عبر شاشة قناة dmc يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا في اليوم التالي.

وكانت قد شهدت الحلقة 21 من مسلسل مكتوب عليا التي عرضت أمس، زيارة مفاجئة من سلمى وهي هنادي مهنا، لمنزل أسرة جلجل، واستقبلوها بترحاب شديد، لكنهم حاولوا إخفاء روقة التي تقدم شخصيتها الفنانة أيتن عامر، حتى لا يظهر حملها أمام سلمى.

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ومن جانبها تحاول سلمى معرفة أسباب تجاهلهم لها، لكنهم يقولون لها إنهم يحبونخا، وما يمنعهم عنها ظروف معينة، ويستمر جلجل في رفضه التعاون مع مي وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة سامية طرابلسي، ويحاول بدوي إجراء صفقة معها.

بينما تحاول مي، إقناع جلجل بالتعاون معها واستقطابه بدلع لكنه يتمسك بموقفه، ثم يعرف أن سلمى في منزل أسرته فيرحل مسرعًا متوترا ليلحق بها قبل أن تعرف حقيقة زواجه من روقه، ثم تظهر روقه مما يزيد من توتر جلجل عندما تشاهد سلمى بطن روقة وهي منفوخة فتظن أنها حامل وتنتهي الحلقة بفقدانه لبصره.