القوى العاملة: تعيين 1588 شابا منهم 36 ”قادرون باختلاف” بالإسماعيلية

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا تلقاه من مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية ، يشير إلي أن المديرية قامت بتعيين 1588 شاباً ، منهم 36 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2699 شاباً.

تلقى الوزير التقرير من أحمد جابر مدير المديرية ، ذكر فيه أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية باستخراج 835 شهادة قياس مستوى المهارة ، و729 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 30 شكوى عمالية، تم تسوية 10 منها ودياً ، وتحويل 10 شكوى منها للقضاء ، وتبقي 10 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 58 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 24 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 361 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 16 محضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 14 ندوة توعية استفاد منها 107 عاملاً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية في نفس المجال .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 54 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 138 آخرين ، وإلغاء 52 حالة ، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.