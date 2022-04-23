مطران بورسعيد يصلى ليلة أبو غلمسيس «سفر الرؤيا»

جدة - نرمين السيد - شاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، بجانب الكهنة الجدد، هذا وقد بدأت الصلوات فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء ليلة سبت الفرح، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتأتى ليلة أبو غلمسيس "ليلة سبت النور" بعد انتهاء صلوات يوم الجمعة العظيمة، ومعنى أبو غلمسيس هى كلمة تعنى "سفر الرؤيا" وتطلق على ليلة سبت الفرح "سبت النور" والتى يقرٱ فيها سفر الرؤيا بأكمله.
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