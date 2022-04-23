الرى: تأهيل 5000 كيلومتر من الترع بمحافظات الوادى والدلتا

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4951 كيلومتر بمختلف محافظات الوادى والدلتا، من أعلاها 515 كيلومتر بمحافظة قنا و506 كيلومتر بمحافظة المنيا و478 كيلومتر بمحافظة بنى سويف و340 كيلومتر بمحافظة سوهاج و320 كيلومتر بمحافظة القليوبية و 315 كيلومتر بمحافظة الشرقية و311 كيلومتر بمحافظة الدقهلية و289 كيلومتر بمحافظة كفر الشيخ و268 كيلومتر بمحافظة الإسكندرية و 255 كيلومتر بمحافظة المنوفية.

وأضاف أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4066 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2881 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11898 كيلومتر.

وفيما يخص تأهيل المساقى، فإنه من المستهدف تأهيل 516 كيلومتر من المساقى بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كيلومتر منها، حيث يجرى تأهيل 262 كيلومتر من المساقى، والانتهاء من تأهيل 68 كيلومتر منها 30 كيلومتر بمحافظة القليوبية و31 كيلومتر بمحافظة الفيوم و4 كيلومتر بمحافظة أسيوط و2 كيلومتر بمحافظة المنوفية و1 كيلومتر بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا تعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، مشيرا إلى أنه يتم متابعة جميع العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.