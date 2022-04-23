إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمى للأرض

جدة - نرمين السيد - أضيئت قبة جامعة القاهرة باللون الأخضر مساء أمس، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للأرض والذى يحتفل به العالم سنويًا يوم 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة ونشر الوعى بقضايا البيئة والمناخ للحفاظ على كوكب الأرض.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن استراتيجية الجامعة فى التحول إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئى ترسيخًا لدور الجامعة فى العديد من محاور التنمية وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة شاركت بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022، ومن أبرزها: استحداث برامج جديدة فى مجال العلوم البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولى، وإقامة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب حول قضايا تغيرات المناخ، وإطلاق دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وبحث تنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتمويل مشروع بحثى للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفورى بالوقود الحيوى للتحكم فى حالات الطوارئ المناخية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ للدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ المصرى، وإطلاق مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، والعمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصرى حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن كليات جامعة القاهرة ستنظم طوال الأسبوع الأخير من شهر أبريل عدد من الندوات والمحاضرات وورش العمل للتوعية بالتغيرات المناخية والتكيف معها لتغيير السلوك بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأساتذة.