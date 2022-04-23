المشاط: توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائها مع ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحضر اللقاء معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذى يلعبه فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأمريكا، حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019.

وأكدت الوزيرة أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة فى المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والمشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات.

ودعت وزيرة التعاون الدولى، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكى، لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة فى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت الدعوة لـ جو لويس، للمشاركة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى.

وشددت الوزيرة على أن دور القطاع الخاص ضرورى وحيوى لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولى، مضيفة أنه فى نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هى أولا: منصات التعاون التنسيقى المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن أهداف إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، ثلاثة أهداف واضحة هى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أى اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

ونوهت إلى أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائى ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا فى مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بيعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.

وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخى بشكل خاص، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2022، والتى تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامى 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التى فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وينعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجارى، فى وقت تواجه فيه جهود التنمية فى العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمى، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، فى الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث فى عدد من الفعاليات المهمة لمناقشة التحديات التى تواجه الدول النامية والناشئة فى مصر.