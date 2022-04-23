إطلاق 6 مبادرات لوحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقرير إنجازات من وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة عن وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها 277 وحدة طبقا لاستراتيجية عمل الوحدة لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.





وأفاد محمود شعراوى، أنه تم إطلاق 6 مبادرات فى جميع المحافظات تستهدف مشاركة المرأة على نطاق واسع فى جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف المبادرات عقد ورش عمل وندوات لرفع الوعى والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع.

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة "معا ضد العنف" فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة التى نفذت 238 ندوة توعية تستهدف مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر ليستفيد منها 17376 مستفيدا، كما تم تنفيذ 249 ندوة توعية تستهدف رفع الوعى بالمخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية لختان الإناث ليستفيد منها 7323 مستفيدا، وأيضا تم تنفيذ 30 ندوة توعية تستهدف القضاء على ظاهرة الزواج المبكر والأضرار السلبية المترتبة عليه ليستفيد منها 1400 مستفيدا.

كما أشار إلى أهمية الأهداف التنموية التى حققتها مبادرة "أنت منتجة"، وتم تنفيذ 50 ورشة عمل لتدريب السيدات على حرف يدوية متنوعة منها "السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلى" ليستفيد منها 977 مستفيدة و5 ورش عمل لتدريب 50 من متحدى الإعاقة على أعمال القص والخياطة والتى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات، خصوصا المعيلات عن طريق التدريب، وخلال المبادرة تم تنفيذ 49 ندوة توعية تستهدف التعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الإقراض لعدد 2602 سيدة حيث يجرى الإعداد لتنفيذ ندوات تعريفية بمنصة "أيادى مصر"، وتكليلا لتحقيق أهداف مبادرة "أنت منتجة" تم منح 400 سيدة فرصة للحصول على القروض لإقامة مشروعات صغيرة، وتم إقامة 11 معرضا لمنتجات السيدات فى محافظات الأقصر وقنا والإسماعيلية ودمياط، كما تم مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الوادى الجديد فى معرض التمور ومعرض منتدى المدن العالمى للمتغيرات المناخية، وتضمنت المبادرة أيضا تقديم المساعدات العينية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لتوفير سلع لعدد 24 كشكا وإقامة 30 مشروعا وصرف أكثر من 200 روشتة علاجية وتوفير 10 كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وتم توزيع 10 أطنان لحوم للأسر الاكثر احتياجا.

وأضاف شعراوى، أنه فى ضوء توجيه وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لرفع الوعى ولاهتمام بالصحة العامة للمرأة وأهمية التعليم، تم إطلاق مبادرتى "الاهتمام بالصحة العامة للمرأة" و"قرية مصرية بلا أمية"، ونفذت الأولى 31 قافلة طبية فى مجال الصحة الإنجابية وتخصصات أخرى مختلفة ليستفيد منها 3206 مستفيدات وتم تنظيم 26 حملة للكشف المبكر لسرطان الثدى ليستفيد منها 922 سيدة إلى جانب تنظيم 22 ندوة توعية بأهمية لقاح كورونا ليستفيد منها 1780 مستفيدة، أما عن مبادرة "قرية مصرية بلا أمية" تم تنفيذ 6 فصول لمحو أمية 196 سيدة وتم تنظيم 16 ندوة عن التسرب من التعليم لعدد 505 مستفيدات.

وأكد على الاهتمام الكبير الذى توليه وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعى، وتم تنظيم 4 ورش عمل للتعريف بالتحول الرقمى ليستفيد منها 196 سيدة، بالإضافة إلى تنفيذ 8 دورات تدريبية لبناء القدرات فى مجالات مختلفة مثل "محو الأمية التكنولوجية ــ قانون الخدمة المدنية ــ إدارة الوقت ــ التواصل الفعال ـ مفهوم الشمول المالى"، إلى جانب عقد 19 ندوة لرفع الوعى والتعريف بأهم القضايا المجتمعية "الهوية الوطنية والانتماء ــ الاستراتيجية لحقوق الإنسان ومحور تمكين المرأة ـ ذكريات حرب أكتوبر ـ أهمية ترشيد المياه ــ حقوق المسنين تحت عنوان رد الجميل"، و11 ندوة توعية عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،و قد نفذت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برنامج تدريبى لبناء قدرات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص وتمكينهم لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات لعدد 28 مستفيدة بمحتوى تدريبى متقدم.

كما أكد اهتمام الوزارة بتمكين المرأة ووضعها فى مراكز اتخاذ وصنع القرار بالمحافظات، فإنه سيتم تنفيذ برنامج "رائدات العمل التنفيذى بالمحليات" ويختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيا لزيادة حصة تمثيلها فى المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

وأضاف أن اهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا فى إطلاق مبادرة "يوم فى قرية" حيث تم تنظيم 12 ندوة تهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التى تقدمها الوحدات للسيدات العاملات، كما تم حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها حيث تم تلقى 53 شكوى من السيدات العاملات بالإدارة المحلية، وتم استخراج 601 بطاقة رقم قومى للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.