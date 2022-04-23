مدبولى يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء: ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا

جدة - نرمين السيد - وتقدم رئيس الوزراء، بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهانى القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس بهذه المناسبة، التى ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذى قدم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.
وفى برقيته، تعهد الدكتور مصطفى مدبولى بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كى تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.
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