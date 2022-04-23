/693654/50-اقتراحا-جديدا-من-أجل-المواطنماذا-أنجز-البرلمان-تشريعيا-ورقابيا-خلال-شهر-رمضان

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدتور حنفى جبالى، خلال شهر رمضان 3جلسات على مستوى الجلسات العامة وافق خلالها نهائياً على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي لتعظيم الاستفادة من مرفق الطيران لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي.

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مجلس النواب أيضا ناقش على مدار يومين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، انطلاقاً من دوره الرقابي على السياسة المالية للدولة بما يعود بالصالح العام على الوطن والمواطنين، وبعد مناقشات مستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس ملاحظاتهم على مختلف قطاعات الدولة، وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وقرر إحالة ما ورد في شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.

وأكد المجلس بأنه في متابعة مستمرة لنتائج هذه التوصيات للعام المالي 2020/ 2021، ووافق على اتفاقيتين دوليتين لتحسين بيئة التجارة والاستثمار ولتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة.

"50 اقتراحًا جديدًا من أجل المواطن"..ماذا أنجز البرلمان تشريعيًا ورقابيًا خلال شهر رمضان؟

المجلس أحال أيضا (50) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ويحيل قرار جمهوري باتفاقية دولية، و(19) مشروع قانون مقدم من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

المستشار الدكتور حنفي جبالي هنئ الشعب المصري بمناسبة الاحتفال خلال الأيام القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، داعياً المولى عز وجل أن يعم الخير والرخاء على بلدنا الحبيب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.