«محتاج لعلاج طويل».. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات صحته (خاص)

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يواصل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة علاجه في المنزل بعد خروجه من المستشفى عقب حوالي أزمة صحية استمرت لـ 26 يوم.

دوت الخليج يكشف تطورات جديدة في صحة عبد الرحمن أبو زهرة

صحة عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة ابنة الفنان الكبير تطورات حالته الصحية في تصريح خاص لـ دوت الخليج وقالت: “الحمدلله خرج من المستشفى ويستكمل علاجه في البيت”.

واستكملت كلامها: “مازال محتاج لعلاج طويل ولكن أملنا في ربنا كبير”، وطلبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له بكامل التعافي والشفاء.

ومن جانبه الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة حرص على طمأنة الجمهور على صحة والده الفنان الكبير عقب خروجه من المستشفى ونشر صورة جمعتهما عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

وعلق نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة على الصورة التي نشرها قائلًا: “بعد نجاح العملية التي قام بها سيادة اللواء الدكتور رؤوف العباسي والاهتمام والرعاية الممتازة في مجمع الجلاء الطبي”.

وتابع: “أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور رؤوف العباسي على قيامه بإجراء العملية الصعبة للوالد بعبقرية.. وسيادة اللواء الدكتور أحمد عبدالرؤوف بلاسي مدير مجمع الجلاء الطبي على الاهتمام”.

وكتب أيضًا: “والرعاية من جميع العاملين بالمجمع، وكل الدكاترة والممرضين والممرضات الذين أحاطوا بابا بحبهم واهتمامهم ورعايتهم طوال فترة وجوده بالمستشفى”.

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واختتم عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “مما ساعد علي تحسن حالته الحمد لله.. كما أيضا أتوجه بالشكر لكل من قام بالدعاء للوالد والاتصال للاطمئنان عليه والاهتمام بمتابعة حالته”.

يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان قد تعرض لإصابة شديدة وهي كسر في منطقة الحوض خلال شهر مارس الماضي ودخل العناية المركزة مرتين خلال تواجده في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالجفاف من قلة الغذاء، وينتظر عرض آخر أفلامه وهو أهل الكهف المقرر عرضه قريبًا ويضم كوكبة كبيرة من النجوم في بطولته.