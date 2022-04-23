تفقد السيسى أعمال التطوير على امتداد طريق «القاهرة ـ السويس» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس")، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد، بعد ظهر أمس، أعمال التطوير على امتداد طريق "القاهرة ـ السويس"، بما فى ذلك الكبارى التى تم إنشاؤها أعلى الطريق، لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائرى، الجارى تطويره حاليا، والطريق الدائرى الأوسطى، الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى، الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحرى، ثم محور "أم قمر"، الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعى و"القاهرة ـ الإسماعيلية" الصحراوى، مرورا بطريق جنيفة، وطريق "القاهرة ـ السويس"، وطريق "القطامية - العين السخنة"، وينتهى بالربط مع طريق المحاجر.

وأضافت الصحيفة أن طول طريق السويس يبلغ 109 كيلومترات، ويحتوى على "24 كوبرى"، وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية المهمة بالدولة، لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويُعد المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة، ويشكّل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة، تعتبر بمنزلة شرايين للتنمية المستدامة، تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين، وإنهاء الزحام المرورى، وتقليل الانبعاثات، وتوفير الطاقة، كما تسهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.

وتحت عنوان (إعفاء 271 منشأة قطاع خاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور)، أوضحت صحيفة (أخبار اليوم) أن المجلس القومى للأجور بحث آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على طرح نموذج موحد للشركات والمنشآت التى تعانى من عدم القدرة المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضافت الصحيفة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أشار إلى أن مديريات القوى العاملة تلقت حتى الآن 3 آلاف و28 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم الانتهاء من فحص 1159 منشأة، وتم الموافقة على استثناء 271 منشأة، وإلزام 661 منشأة بالتطبيق لعدم استحقاقها الاستثناء.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان (الصحة تطلق مشروع ميكنة جميع المستشفيات)، أشارت صحيفة (المصرى اليوم) إلى أن وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة أعلن البدء فى تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكل مديريات الشؤون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أكد، خلال اجتماع عقده أمس، فى إطار مراجعة خطة التحول الرقمى للارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن القائم بأعمال وزير الصحة وجه بإطلاق مشروع ميكنة جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك فى ضوء ما تتخذه الدولة من إجراءات للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بحيث يكون مستشفى "أم المصريين" بمحافظة الجيزة، الوجهة الأولى لتنفيذ المشروع، وذلك لما يتمتع به من موقع جغرافى مهم، كما أنه يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة المحيطة، موضحًا أنه سيتم تعميم مشروع الميكنة تباعًا على باقى المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

واقتصاديا، وتحت عنوان (المالية: سجلنا أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9%)، نقلت صحيفة (الجمهورية) تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذى أكد خلالها، أن قرار مؤسسة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة (كورونا،) يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات الجائحة مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأضاف الوزير "أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح"، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021؛ ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.