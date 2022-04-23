/693647/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ضد-لانس-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره لانس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس عبر قنوات beIN Sports.

فيما يأمل فريق باريس سان جيرمان إلي تحقيق الإنتصار على لانس من أجل حسم لقب الدوري الفرنسي الموسم الجاري، خاصة وأن الفارق مع أولمبيك مارسيليا الوصيف يتسع لـ 15 نقطة مع تبقي 5 جولات على إنتهاء المسابقة.

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - مينديز.

خط الوسط : دانيلو - بارديس - ماركو فيراتي - فينالدوم.

خط الهجوم: نيمار دا سليفا - كيليان مبابي.