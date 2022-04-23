/693645/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض آرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق ليستر سيتي ضد أستون فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق مانشستر سيتي ضد واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق نوريتش سيتي ضد نيوكاسل يونايتد،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

يخوض برينتفورد ضد توتنهام ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض فريق تورينوضد سبيزيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض فينيزيا ضد أتلانتا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض انتر ميلان ضد روما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان موناكو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق باريس سان جيرمان ضد لانس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

يخوض فريق ريال بيتيس ضد فالنسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.