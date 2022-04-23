/693645/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض آرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض فريق ليستر سيتي ضد أستون فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض فريق مانشستر سيتي ضد واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض فريق نوريتش سيتي ضد نيوكاسل يونايتد،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium
يخوض برينتفورد ضد توتنهام ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
يخوض فريق تورينوضد سبيزيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.
يخوض فينيزيا ضد أتلانتا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.
يخوض انتر ميلان ضد روما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
سانت إيتيان موناكو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.
يخوض فريق باريس سان جيرمان ضد لانس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
يخوض فريق ريال بيتيس ضد فالنسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.