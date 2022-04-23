جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 17 الإسكندرية 26 16 وادى النطرون 31 16 طنطا 30 17 شبين الكوم 31 17 دمنهور 29 16 بلطيم 26 16 مطروح 23 14 السلوم 24 15 سيوة 28 14 بورسعيد 25 16 دمياط 25 15 الزقازيق 31 16 المنصورة 30 15 الإسماعيلية 31 14 السويس 31 14 العريش 24 15 رفح 23 14 رأس سدر 28 15 نخل 28 10 نويبع 31 19 طابا 30 20 كاترين 26 08 الطور 26 18 شرم الشيخ 30 20 الغردقة 31 20 مرسى علم 31 21 الفيوم 31 15 بنى سويف 31 16 المنيا 31 14 أسيوط 32 14 سوهاج 32 17 قنا 36 19 الأقصر 36 19 أسوان 37 20 إدفو 38 21 أبوسمبل 38 21 الوادى الجديد 34 16 شلاتين 33 19 أبو رماد 31 19 حلايب 30 18 رأس حدربة 32 19

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم السبت 23 أبريل 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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