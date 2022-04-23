/693639/مسلسل-وجوه-حكاية-ميتافرس-الحلقة-7-حنان-مطاوع-تقرر-الإنتحار-بالسقوط-في-البحر

مسلسل وجوه الحلقة 7

تمحورت الحلقة 7 من مسلسل وجوه، حول قرار فريدة -حنان مطاوع- بالإنتحار عن طريق السقوط فى البحر وهى تعانى من شلل نصفى نتيجة الحادث الذى تعرضت له.

ويستعين منير والد هادى -عابد عنانى- بـ “ميتافرس” للحديث عن الصفقة التى يعمل على إستكمالها بطريقة غير شرعية.

تفاصيل مسلسل وجوه

يشار أن مسلسل وجوه لحنان مطاوع والذي يعد أول بطولة درامية مطلقة لها، يتضمن حكايتين كل حكاية تدور أحداثها في 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتظهر بشخصية مختلفة.

ويتضمن مسلسل وجوه حكاية ثالثة لكن لن تعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022 بسبب ضيق الوقت وهي من بطولة الفنانة أروى جودة وتحمل اسم «حرب نفسية» ويتولى إخراجها أحمد شفيق.

الحكاية الأولى من مسلسل وجوه

وتأتي الحكاية الأولى من المسلسل تحت اسم “وش تالت” والتي عرضت في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة النهار والقاهرة والناس وصدى البلد الفضائية، وظهرت خلالها حنان مطاوع بشخصية سلمى التي تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة.

مسلسل وجوه الحكاية الثانية

بينما تأتي الحكاية الثانية من العمل بعنوان “ميتافيرس” وتجسد خلالها شخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة تعانى من اضطرابات في شخصيتها حيث تحدث جريمة قتل غامضة تقلب الأحداث رأسها على عقب في إطار تشويقي مثير.

أبطال مسلسل وجوه

ويشاركها في بطولة الحكايتين كلا من حنان مطاوع و عابد عناني ونورهان، وهالة فاخر، و تامر فرج، و حسن عيد ومحمود عبد المغني، و دنيا المصري ورانيا الملاح، وأحمد وفيق وحسني شتا وآخرين.

مسلسل وجوه كفاية ميتافيرس الحلقة 5

بدأت الحلقة الخامسة من حكاية ميتافيرس الحكاية الثانية من مسلسل وجوه باستفاقة فريدة والتي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع من الغيبوبة التى استمرت ثلاثة سنوات عقب تعرضها لحادث، وعلى الرغم من عودة وعيها إلا أنها خرجت من الحادث مصابة بشلل.

وتسبب هذا الحادث في إصابتها بالنخاع الشوكى كما علمت ان حصتها فى المنتجع الذي شاركت فيه تقلصت بعد ان حجز البنك عليه بسبب القرض الذي حصلت عليه قبل ذلك، وعلمت أيضًا بوفاة والدتها بعد ثلاث أسابيع من دخولها المستشفى فهي كانت مصابة بمرض السرطان.