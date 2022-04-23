فيلم زومبي لـ علي ربيع يخوض منافسة عيد الفطر.. شاهد البوستر الرسمي

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير البوستر الرسمي لفيلم زومبي

وكتب علي ربيع عبر موقع انستجرام: “الأفيش الرسمي لفيلم زومبي فيلم العيد 2022 زومبي في العيد الحرب قربت انتظرونا في العيد”، وظهر خلال بوستر العمل كلا من حمدي الميرغني وكريم عفيفي وهاجي أحمد ومحمد محمود ومحمد أوتاكا وويزو.

تفاصيل فيلم زومبي

جدير بالذكر أنه يشارك في فيلم زومبي كلا من حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ونجوم أخرين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

علي ربيع يغيب عن رمضان 2022 لهذا السبب

وكان قد أعلن الفنان علي ربيع غيابه عن الموسم الرمضاني القادم؛ مشيرا إلى رغبته في التركيز على الأدوار السينمائية الفترة القادمة، وهو بالفعل ينتظر فيلمًا جديدًا من المقرر عرضه، وقال ربيع في بيان صحفي له:" بنعتذر لكل الجمهور العظيم بعدم التواجد في موسم رمضان كما عودناكم كل عام"، وأرجع هذا لانشغاله بفيلم سينمائي جديد، حيث قال:" بسبب الانشغال والتركيز الفترة القادمة في السينما"، وأضاف معلنًا عن فيلم جديد وقال:" قريبا بإذن الله فيلم زومبي في السينمات"، وختم بيانه وقال:" ونلتقي بكم في العام القادم باذن الله هتوحشونا وكل عام وأنتم بخير".

علي ربيع في رمضان 2021

وكان قد قدم علي ربيع في رمضان 2021، عمل درامي يحكي عن مختار لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

والعمل من بطولة علي ربيع، وسامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد، أحمد جمال سعيد، جيهان خليل، خالد عليش، عماد رشاد، مصطفى بسيط، تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.