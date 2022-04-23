مسلسل جزيرة غمام الحلقة 21.. طارق لطفي يخطط للإيقاع بـ أحمد أمين

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شهدت الحلقة 21 من مسلسل جزيرة غمام، تصاعد كبير في الأحداث خاصة بعد ترشيح عرفات لمنصب شيخ القرية، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 21

تمحورت الحلقة 21 من مسلسل جزيرة غمام، حول إستكمال خلدون -طارق لطفي- ألاعيبه ضد أبناء الجزيرة والسعي وراء تقسيمهم. ويطلب خلدون من العايقة -مي عز الدين- الإستمرار في الإيقاع بعرفات -أحمد أمين- ومعرفة أسراره.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

ويعد جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، كما يعرض عبر منصة Watch IT.

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19

جدير بالذكر، أنه بدأت الحلقة 19 من مسلسل "جزيرة غمام"، بسؤال حسنة زوجها محارب عن سبب وجود صندوق الجامع في منزلهما، فأخبرها بأنه سيعد المال الموجود به، ويقسمه على مصارف الزكاة.

ثم يخبرها بأنه لا يريد الذهاب إلى المناظرة، لكنه مضطرا حتى لا يظهر مهزومًا أمام عرفات، وتطلب درة من والدها العجمي، حضور المناظرة بين عرفات ويسري ومحارب، مع الخادمة رئيفة، فيرفض في البداية، لكنه يوافق بعد ذلك.

وعندما تطلب منه زوجته بنورة، الذهاب معهما، يرفض، بحجة خوفه عليها من الزحام هناك، لأنها حامل، على الناحية الأخرى اجتمع أهل الجزيرة لحضور المناظرة، وقال الشيخ عجمي إن من يظهر أكثر علمًا من الثاني، سيكون هو مكان الشيخ مدين.