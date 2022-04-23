/693630/حنان-ماضي--حبيت-أمير-عيد-زيادة-بعد-أغنية-حياة-كريمة-وهذا-سبب-نجاح-عمر-كمال

كشفت الفنانة المصرية حنان ماضي عن رأيها في مطرب المهرجان عمر كمال والفنان أمير عيد، كما تطرقت في حديثها خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة Mbc مصر الفضائية إلى أمور أخرى.

دوت الخليج يرصد تصريحات حنان ماضي في برنامج حبر سري.

حنان ماضي تشيد بأمير عيد

أشادت حنان ماضي بالمطرب عمر كمال وأمير عيد قائلة: "صوت عمر كمال رائع ونجح لما خرج من عباية محمد فؤاد.. حبيت أمير عيد زيادة بعد أغنية حياة كريمة".

حنان ماضي تكشف عن كرهها للمطبخ

وأضافت: "أغنية بحلم وافتح عنيا مش أنا اللي غيرت كلماتها، بكره المطبخ كره العمى، أي أكلة تاخد أكتر من نص ساعة مبعملهاش والملوخية تاخد مني خمس دقايق".

سيرة ذاتية للفنانة حنان ماضي

المطربة حنان ماضي تخرجت في معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، وبدأت مشوارها الفني بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" من ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

وطرحت حنان ماضي أول ألبوم غنائي لها بعنوان "عصفور في ليلة مطر"، وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة، الذي كان ينتظره عشاق الطرب، وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين، من بينهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذي وضع ألحان معظم أعمالها.

وجذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها، ومنهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت، أيمن بهجت قمر، وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.

وكانت حنان ماضي، قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي مع المطرب والشاعر عبد الله عاشور، يحمل اسم «جبر القلوب» وتدعو كلمات الأغنية إلى جبر الخواطر، وتبرز أهميته في الحياة وهي من كلمات عبدالله عاشور، وألحان أحمد عاصم وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية خالد رؤوف، وإنتاج الموسيقى والمنتج نصر مرعي.