/693621/مسلسل-فاتن-أمل-حربي-الحلقة-21-يكشف-عن-حقيقة-إصابة-ابنة-نيللي-كريم-بورم-في-المخ

شهد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 21 أحداث مثيرة، بدأت بكشف حقيقة مرض ابنة فاتن -نيللي كريم- وهي عدم إصابتها بورم في المخ ولكن مياه وكهرباء زيادة في الجسد.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي.

ابنة شريف سلامة تتجاهله وترفض الحديث معه

زار سيف -شريف سلامة- ابنته بالمستشفى بعد علمه بمرضها، لكنها تجاهلته ورفضت حديثه معها، وسألت عن والدتها وشقيقتها الأمر الذي دفعه للخروج من غرفتها باكيًا.

معرفة عصابة الحقيبة

اتصلت فاتن بصديقتها ميسون -هالة صدقي- وأخبرتها برقم التوكيل وأرسلت لها صورة رقم التوكيل، واكتشفت بأن التوكيل موثق بنفس التاريخ الذى طلبوه منها ويحمل التوكيل اسم شخص يدعى صابر عبد المعطى الطحان، واتضح أن شفيع يعلم هويته.

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 9 على قناة CBC في تمام الساعة 7:30 مساءً ، ويعاد بث الحلقة في تمام الساعة 12:40 مساءً في تمام الساعة 1:30 صباحًا ، وستكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 مساءً الساعة 10:15 مساءً.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها.

وتتابع الأحداث حيث تظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.