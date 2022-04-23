وزير الأوقاف: من يتطاولون على الوطن خونة وعملاء يعملون فى حماية الأعداء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير عبر صحسابه الرسمى على تويتر، أن المواجهة بين بناء الوعى وتزييفه من أهم خطوط المواجهة فى الوقت الراهن، مؤكدا أن الصيام لا يجتمع مع الكذب أو الفسوق أو السباب فضلا عن البذاءة وسوء الخلق.

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