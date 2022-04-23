محافظ القاهرة يشدد على ضرورة القيام بحملات نظافة بأحياء العاصمة

وأوضح، أن قياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة هو معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة.
وطالب محافظ القاهرة بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخلفات، والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمناطق والأحياء ومحاسبة المقصرين.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة مشيرًا إلى أن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالمشاركة فى انجاح منظومة النظافة الجديدة بعدم إلقاء المخلفات بالشارع والإلتزام بالقائها فى الأماكن المخصصة لذلك.
وفى هذا السياق قام اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة مساء اليوم بالإشراف على حملة النظافة اليومية التى تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية ويشارك فيها أكثر من ٣٠٠ عامل ، و٤٠ سيارة سعة ٤ طن ، و٢٠ حاوية ، و١٥ سيارة ، و١٠ لودر كبير ، و٢٠ بوك زاحف ، و١٠ هوك لفت لرفع ما يقارب ٦ آلاف طن حصيلة المخلفات اليومية بالمنطقة الجنوبية .
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