/693636/برنامج-رامز-موفي-ستار-يحقق--730-مليون-مشاهدة-في-8-أيام-وفاندام-يعلق-أسعدني

خرج الفنان العالمي فاندام في أول تعليق له بعد انباء قيامه بحذف كل ما يخص برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر في رمضان 2022، ليعرب عن سعادته بتقديم هذا العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من فاندام على مشاركته في رامز موفي ستار

أعاد فاندام نشر منشور كُتب به أن برنامج رامز موفي ستار حاز على 730 مليون مشاهدة في 8 أيام، وعلق عليه عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “"يسعدني معرفة أن برنامج مقالب شاركت فيه قد وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

فاندام يثير الجدل بحذف صوره مع رامز جلال

وكان ظهرت الكثير من التساؤلات بين الجمهور ومحبي النجم العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذف جميع الصور التي تجمعه برامز جلال، ليخرج مدير أعمال فاندام وليد التلباني من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليوضح حقيقة الأمر، قائلًا: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

ضيوف برنامج رامز موفي ستار

جدير بالذكر أنه تضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة، بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

وتأتي فكرة حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.