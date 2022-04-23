/693633/شوط-أول-مشتعل-عبد-المنعم-يحيي-آمال-الأهلي-في-الصعود-لنصف-النهائي-الأفريقي

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين ناديي الأهلي والرجاء المغربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

دوت الخليج

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة يتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي، بشرط استمرار النتيجة كما هي.

وشهدت المباراة إضاعة علي معلول ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الأهلي بعد الرجوع لتقنية الفار.

تشكيل الأهلي

ضم تشكيل الأهلي خلال الشوط الأول كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

تشكيل الرجاء

فيما جاء تشكيل الرجاء خلال الشوط الأول كالتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور - جمال حركاس - إلياس الحداد - عبد الجليل أجبيرة.

خط الوسط: فابريس نغوما - محمد المكعازي - بدر بولهرود.

خط الهجوم: حميد أحداد - محمد زريدة - محسن متولي.

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1\2 لصالح النادي الأهلي.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

وتعد هذه المباراة ، هي المواجهة 11 للفريقين في تاريخ مواجهتهما في البطولات المختلفة، كما سبق والتقيا الفريقان في 8 مواجهات في البطولات الإفريقية المختلفة، استطاع الفريق المغربي أن يفوز في مواجهتين، منهم واحدة بالقاهرة، وأخرى بالمغرب، بينما لم يفز الأهلي سوى في مباراة واحدة فقط على الرجاء في منافسات دوري الأبطال.

أول لقاء جمع الفريقين في البطولات الأفريقية، كان في عام 1999 وشهد فوز الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب الأهلي بالقاهرة، واستطاع الفريق المغربي الحصول على تلك النسخة من منافسات دوري الأبطال، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما مرة أخرى في 2001-2002، ليفوز الرجاء على الأهلي مرة أخرى بنتيجة 1-2 في المغرب، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3، وذلك في آخر نسخة حصل فيها الزمالك على اللقب الإفريقي. فيما أحرز الأهلي أول انتصار له فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005، بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل في مباراة العودة بهدف لكل فريق، وقد توج النادي الأهلي بالبطولة هذا العام.

وشهدت مباراة السوبر التي جمعت بين الفريقين، والتي أقيمت بقطر العام الماضي، في كأس السوبر الإفريقي، تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتوجها إلى لعب ركلات الترجيح، ليفوز الأهلي بنتيجة 5-6، ويتوج باللقب.