/693629/حنان-ماضي-تكشف-عن-أسباب-ارتدائها-الحجاب-وتأثيره-على-الغناء

كشفت المطربة المصرية حنان ماضي عن أسباب ارتدائها الحجاب وتأثيره على مجالها الفني، مؤكدة على أنه لا يحق لأحد أن يتدخل في قرارها.

دوت الخليج يرصد أسباب ارتداء الفنانة حنان ماضي الحجاب.

كورونا كلمة السر في ارتداء حنان ماضي الحجاب

قالت ماضي خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر: "أخدت قرار الحجاب لما جالي كورونا كنت حاسة أني بموت، الشيخ أبو بكر لقيته بيتكلم عن الحجاب فحسيت أنه رسالة من ربنا ليا".

وتابعت: "بنتي فوجئت بقرار الحجاب ومحدش لي أنه يرجعني عنه.. هو مأثرش عليا في الغناء بالعكس جالي بعده أغنية مسلسل أبو العروسة".

حنان ماضي تنعي أحمد الحجار

على الصعيد الآخر، قالت الفنانة حنان ماضي، إن الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية مؤخرًا، كان شخصًا جميلا ومؤدبًا ويحب صوتها، متابعة: «كان بيحب يجدد في شغله، وأغنية عودي كانت مكسرة الدنيا وعملها دويتو بيني وبينه ونجحت أكتر

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن أول ألبوم لها قدم معها أغنية، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل معه لأنه شخص نبيل وفنان من طراز خاص

وتابعت: «الحمد الله، دلوقتي في مكان أحسن ربنا يرحم الفنان أحمد الحجار وإنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات حول حنان ماضي

يذكر أن الفنانة حنان ماضى مغنية مصرية ، بدأت مسيرتها الفنية عام 1989وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات. كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل "اللقاء الثانى" وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل "المال والبنون" ، ساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"احساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.