/693628/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-21-إدوارد-يصارع-الموت-في-مستشفى-السجن

مسلسل ملف سري الحلقة 21، بدأت بـ ليل المصري “محمد محمود عبد العزيز” الذي يتقابل مع كريم بعد أن أختبأ الأخير بسبب محاولته قتل المستشار يحى “هاني سلامة”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21

يطلب كريم من ليل أن يسافر خارج البلاد، لكنه يخبره بأن الأمر صعب، مؤكدا أنه يجب أن يسلم نفسه، فيوافق كريم بشرط أن يعطيه على كل سنة سيسجن بها مليون جنيه وبالفعل يوافق ليل ويعطيه المليون الأول ويبلغ الشرطة لكن يهرب كريم بحقيبة النقود.

يوسف المالكي يساوم نجله

وينتقل المشهد ليوسف المالكي “ماجد المصري” الذي يساوم نجله ليل بإعطائه النقود المطلوبة منه وإلا سيقوم بقتل عمه الذي اختطفه، حيث قربت أنبوبة الاوكسجين الخاصة به على الانتهاء.

عادل المالكي يعترف بقتله لـ شريف ونور

تواجه مريم المالكي شقيقها عادل حول حقيقة قتله لـ شريف ونور فيعترف بأنه المتسبب في ذلك ويروي لها تفاصيل ما حدث، اذ ذهب لشريف لمواجهته فيما فعله به لكنه وجده يتهجم على نور فحاول الدفاع عنها وعندما أخذ المسدس منه أطلقه عليه وعلى نور بدون قصد.

إداورد في حالة صعبة بعد اتهامه بفتل شريف ونور

يذهب يحيى لزيارة صديقه إداورد في مستشفى السجن لكنه يجد حالته خرجة جدا ويصعب عليه الكلام، فيطمأنه يحيى ويعده بأنه سيخرج من تلك الأزمة بأسرع ما يمكن، في حين أن زوجته ترفض إخباره بالحقيقة فيعنفها ويطلب منها عدم مجيئها.

تفاصيل مسلسل ملف سري

يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.