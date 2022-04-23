/693613/مسلسل-المداح-2-الحلقة-22-صابر-يتورط-في-قضية-قتل-وأحمد-عبد-العزيز-في-علاقة-عاطفية-مع-سهر-الصايغ

مسلسل المداح 2 الحلقة 22، بدأت بمقابلة مليكة “سهر الصايغ” لـ حسن “خالد سرحان” شقيق صابر “حمادة هلال”، التي تتحدث معه حول صفقة بتعاونان بها وتقوم بإرجاع ما أخذته من الوكاله له، كما تتحدث بخباثة عن زوجته منال.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 22

تذهب رحاب “هبة مجدي” لمقابلة أدهم الذي ساعدها في قتل زوجها منير الشهاوي في إعتقاد منها انه من يقوم بتهديدها، وتقوم بإعطائه مبلغ من المال وتخبره بضرورة سفره للخارج، ولكن بعد انتهاء المقابلة يرسل لها أحد الأشخاص صور أخرى لها ولأدهم أثناء مقابلتها له في السيارة، لتصدم رحاب مرة ثانية ويظهر عليها علامات التوتر ثم تذهب لوالدها التي تقابل روحه فيخبرها بأنها يجب أن تتخلص من أدهم.

ظهور أحمد بدير في المداح 2 الحلقة 22

وكعادة الشيخ سلام الذي يجسده الفنان أحمد بدير، فتظهر روحه لابنه صابر في الوقت الذي يمر به بأزمة معينة، ليخبره بما مخبئ تحت أرضه فيقول له أن هناك هيكل مدفون بها هو من قام بدفنه عن طريق السحر، لذا يريد الجن هذا الهيكل بمساعدته او بمساعدة صابر، ويطلب منه ألا يكف عن محاربتهم.

مليكة والشيخ عبد الرحمن حبيبان سابقان

تكشف مليكة أسرار جديدة حول علاقتها بالشيخ عبد الرحمن “أحمد عبد العزيز” اذ تقول بأنها كانت مرشدة سياحية وأعجب بها الشيخ عبد الرحمن وبدأت علاقتهما حتى حملت منه وتوفى الجنين في بطنها، ليعنفها الشيخ عبد الرحمن مشيرا إلى أنها هي من أغوته.

نهاية صادمة لمسلسل المداح 2 الحلقة 22

وينتهي مسلسل المداح 2 الحلقة 22، بصدمة المداح عندما يجد عادل مقتولا في غرفة منزله، وربما يتورط صابر للمرة الثانية في قضية قتل بسبب الجن.

مسلسل المداح أسطورة الوادي

جدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.