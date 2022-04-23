/693634/بطلة-إعلان-أهل-مصر-المتنمر-ميعرفش-انا-قاومت-قد-ايه-في-حياتي-والحمد-لله-انها-جت-فيا

تحدثت منال حسني المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبطلة إعلان المؤسسة، عن ردة فعلها بعد رؤيتها لتويتة المتنمر على شكلها”.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد” منوهة انها رأت هذه التويتة في اليوم الثالث لها بعد نشرها بسبب عدم رغبة اصدقائها في اعلامها”. بطلة إعلان أهل مصر:« المتنمر ميعرفش انا قاومت قد ايه في حياتي.. والحمد لله انها جت فيا» واستطردت منال حسني المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق:” انا الحمد لله خفيت .. وليه انت بتجرح مشاعر انسان بعد ما خف ؟”. وتابعت بطلة إعلان المؤسسة:” انا شوفت التويته انهارت وبكيت.. لترد عليها الاعلامية عزة مصطفى:” التويته هي اللي مشوهه وصاحبها مشوه قلبا وعقلا”. منال حسني: انا انسانة وعندي مشاعر وخلاني افتكر مشاعر وذكريات صعبة واكملت بطلة إعلان المؤسسة منال حسني:” انا انسانة وعندي مشاعر وخلاني افتكر مشاعر وذكريات صعبة.. انت ما تعرفش انا قاومت قد ايه عشان أقوم على رجليا.. والحمد لله انها جت فيا”. واشارت منال حسني أن هذا المتنمر أعاد لها ذكريات وايام عاشت فيها وقت صعب منوهة إلى أن الحالة النفسية والروح المعنوية للآخرين أمر مهم ولا ينبغي استهدافه والنيل منه.. لان هذا التنمر قد بدفع أشخاص الى الانتحار”.

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